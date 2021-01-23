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Мир

Путина пытались убить пять раз: журналист рассказал о покушениях на хозяина Кремля

15:09 23 января 2021
путин

На Владимира Путина как минимум пять раз совершали покушение, Об этом российский журналист и телеведущий Андрей Караулов рассказал в интервью «Гордон».

По словам журналиста, о первом из покушений он знает со слов Гейдара Алиева, ныне покойного бывшего президента Азербайджана. Преступление должно было состояться в Баку в 2002 году. Предотвращено покушение было силами Министерства нацбезопасности Азербайджана.

Еще одна попытка убийства, как утверждает Караулов, была организована при участии профессионального киллера Александра Пуманэ. Когда наемника задержали в 2004 году в центре Москвы, у него обнаружили в машине две мины МОН-50. Предполагают, что подрывник должен был устроить взрыв на пути следования кортежа Путина.

«Машина была начиненная взрывчаткой. Они бы взорвали ее просто и перед кортежем сделали бы просто дырку в земле, и машины туда бы попадали», — кратко описал замысел группы киллеров Караулов.

Еще одно покушение журналист приписывает главарю преступной группировки из города Кингисеппа Ленинградской области. Большинство из участников ОПГ были разоблачены и получили тюремные сроки в 2007—2008 годах.

Также, как утверждает Караулов, Путина планировали убить в 2000 году на похоронах бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Подробностями этой истории поделилась вторая супруга Собчака Людмила Нарусова. «Ждали Путина, чтобы взорвать, когда Собчака хоронили. Сразу, чтобы не мучиться», — рассказал журналист.

Напомним, Путин пришел к власти в России в 1999 году, а недавно добился «обнуления» президентских сроков и получил возможность остаться у руля еще и после 2024 года.

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