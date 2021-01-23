Операцию делал аспирант: женщина после пластики проснулась с глазами разной формы

Жительница российского города Новосибирска после операции на веках обнаружила, что глаза приобрели разную форму. Теперь вместо небольших проблем с веками у женщины ухудшилось зрение, пишет КП.

Пациентка жалуется, что на операцию пришла к одному из самых известных в городе пластических хирургов, но всю работу выполнял малоопытный специалист, что, естественно, сказалось на результате.

«Мне нужно было убрать нависшее веко, скорректировать брови. И работы одного доктора мне понравились больше всего: в ее Instagram много фото хороших результатов у клиенток. Я поверила в нее. Знала бы, чем это все обернется», — рассказывает пострадавшая.

На операцию жительницу Новосибирска записали за полгода, и это внушило пациентке доверие к врачу. Женщина решила, что хирург востребованный, раз к нему такая очередь. Россиянка даже решила закрыть глаза на странности в вопросе с оплатой: сибирячке назвали цену в два раза больше той, о которой изначально была договоренность с врачом. «Благо у меня сохранился бланк с консультации, в котором хирург обозначила цену. В итоге в клинике со мной согласились, и я заплатила 130 тысяч рублей», — говорит женщина.

Спустя два дня после операции женщина обнаружила, что на одном глазу кожа натянулась, и веко оказалось вывернутым. Глаза получились разными по форме. Кроме того, что это малоэстетично, появились еще и проблемы со зрением. Из-за вывернутого века слизистая не прилегает к глазному яблоку, пациентка жалуется на сухость в глазах и постоянное ощущение, как при попавшей на роговицу соринке. А офтальмолог предупредил, что не исключает в будущем проблем со зрением.

Уже после операции пациентка выяснила, что хирургические манипуляции выполнял не тот врач, с которым была договоренность. «Мой хирург, когда я спросила, почему мою операцию проводил другой человек, заявила: „Ну надо же молодых хирургов учить!“ Я что, подопытная мышка за свои же деньги? Меня никто об этом не предупреждал. И передо мной никто даже не извинился», — жалуется женщина.

Пострадавшая намерена через суд добиваться от клиники возврата платы за операцию, а также компенсации морального вреда.

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