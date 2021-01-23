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Мир

Американец выиграл в лотерею миллиард долларов

13:00 23 января 2021
Логотип лотереи Mega Millions

Некий американец, купивший билет лотереи Mega Millions в штате Мичиган, сорвал джекпот в размере одного миллиарда долларов.

Как сообщает CNN, на руки победитель после вычета налогов получит 739,6 миллиона долларов.

Это второй по величине выигрыш в 19-летней истории Mega Millions и третий за всю историю лотерей в США.

Рекордным является выигрыш 2018 года, когда одному жителю Южной Каролины досталось 1,5 миллиарда долларов. А в 2016 году три человека (из Калифорнии, Флориды и Теннесси) разделили джекпот лотереи Powerball в размере почти 1,59 миллиарда долларов.

Двумя днями ранее в штате Мэриленд некоему счастливчику достался также джепот в 731,1 миллиона долларов в лотерее Powerball.

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