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Мир

Смерть из-за TikTok: девочка погибла от удушья, поддержав опасный челлендж

11:55 23 января 2021
телефон

В итальянском городе Палермо произошел шокирующий случай: 10-летняя школьница погибла, принимая участие в челлендже в TikTok. Как сообщает агентство ANSA, в Италии после этого решили заблокировать доступ к китайской социальной сети для малолетних пользователей.

Девочку из Палермо обнаружили дома задушенной. Школьница находилась в ванной, шею жертвы передавил свисавший с батареи ремень. Рядом с телом лежал сотовый телефон. Родители девочки немедленно вызвали полицию и отвезли дочь в больницу. Реанимация девочке не помогла, врачи констатировали смерть.

Как позже установило следствие, девочка хотела присоединиться к участникам испытания «Затмение» и тоже увидеть черные круги перед глазами из-за нехватки кислорода. Все происходящее школьница снимала на видео.

К сожалению, опасный эксперимент закончился трагедией. В какой-то момент несчастная потеряла контроль над ситуацией и задохнулась уже по-настоящему.

Управление по защите персональных данных Италии приняло решение частично заблокировать доступ к TikTok до 15 февраля. Эта мера коснется тех пользователей, чей возраст нет возможности точно установить.

Со своей стороны полиция выясняет, сама ли девочка приняла решение участвовать в челлендже или имело место подстрекательство к самоубийству.

Представители TikTok пока что никак не прокомментировали случившееся. Известно, что эта социальная сеть очень популярна у детей и подростков. Участники соцсети часто объявляют друг другу так называемые «челленджи» (вызовы). Задача состоит в том, чтобы повторить некие опасные или смешные действия, а потом поделиться отснятым видео в TikTok.

Ранее стало известно, что в TikTok набирает популярность новая суицидальная игра, подобная «Синему киту». Персонаж, одновременно похожий на человека и собаку, побуждает детей выполнять рискованные задания. На последнем этапе задачи становятся смертельно опасными и нередко заканчиваются гибелью участников.

Фото pixabay.com

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