Принца Гарри высмеяли за его наезд на соцсети и технологических гигантов

Принц Гарри, который ранее вместе со своей женой Меган Маркл отказался от использования соцсетей, дал интервью журналу Fast Company, в котором изложил свои взгляды на современный цифровой мир. Принц обвинил социальные сети в том, что они разделяют общество и вносят сумятицу, распространяя дезинформацию. По мнению внука британской королевы, соцсети стоят за штурмом Капитолия в США, уничтожением тропических лесов Амазонии в Бразилии, геноцидом в Мьянме и многими другими негативными явлениями.

По словам принца, они с Меган сами столкнулись после своей свадьбы с жестким преследованием и буллингом в сети.

Гарри, отец полуторагодовалого Арчи, опасается за будущее детей, которые вынуждены будут расти в подобном окружении. И призывает к переменам. Принц обвинил технологических гигантов, таких, как Facebook, например, в том, что они гонятся только за прибылью.

«Должна быть подотчетность коллективному благополучию, а не только финансовые стимулы. Мне трудно понять, как сами платформы могут охотно получать прибыль, но избегать ответственности», — заявил поселившийся в США британский принц.

Хотя некоторые поддержали рассуждения Гарри, сочтя их вполне здравыми, в соцсетях отметили, что подобные слова в его устах звучат лицемерно.

«Смешно, что именно он читает лекции об уклонении от ответственности ради денег», — считают пользователи, напоминая, что Гарри и Меган отказались от выполнения королевских обязанностей ради того, чтобы иметь возможность зарабатывать и жить так, как им хочется. Недавно супруги заключили ряд выгодных многомиллионных сделок — в том числе с Netflix и Spotify.

«В этом есть ирония — представитель неподотчетной монархии говорит об отчетности и демократии… Принц Гарри говорит, что в дезинформация из социальных сетей угрожает демократии», «Принц Гарри призывает «не мотивироваться деньгами. Ха-ха-ха!», «Напомните мне, почему меня должно интересовать его мнение по какому-либо вопросу», «Боже, какие нудные эти нравоучения!», «О, уау! Раз принц Гарри так говорит, это должно быть верно. Я так рада, что он приехал в США, чтобы спасти их от разрушения. Интересно только, почему его называют герцогом Сассекским, когда его совершенно не волнуют жители Сассекса и всей Британии» — писали пользователи.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Гарри «был замечен» на инаугурации Джо Байдена.

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