Россияне в бешенстве: Пионтковский рассказал, почему уход Трампа стал тяжелым ударом по политике Кремля

Россия бесится после того, как 45-й президент США Дональд Трамп покинул свой пост. Москва потеряла так называемого «полезного простака», и это тяжелый удар по кремлевской политике. Такое мнение в интервью Гордон озвучил проживающий в США российский политолог Андрей Пионтковский.

«Я не разделял конспирологической теории, согласно которой Трамп является прямым агентом российских спецслужб. Главная его ценность для Москвы была в том, что его личные идиотские убеждения безграмотного во внешней политике человека полностью удовлетворяли интересы Кремля», — считает Пионтковский.

Так, политолог обращает внимание, что Москву не могло не радовать критическое отношение Трампа к НАТО. «Четыре года НАТО просто не существовало… Этот человек, к громадной радости Москвы, каждый раз, высказываясь по НАТО, показывал свое крайне отрицательное отношение к этой организации и прямо давал понять, что никаких обязательств по коллективной обороне он выполнять не собирается», — напоминает эксперт.

Теперь, по прогнозам Пионтковского, Трамп навсегда уйдет из большой политики и займется гольфом. «Думаю, Трамп немного остынет и его семья (у него очень умный зять) объяснит, что ему лучше, как говорят русские, не рыпаться. Тогда, может быть, его простят», — подытожил политолог.

Напомним, 20 января в США состоялась инаугурация 46-президента Джо Байдена. Трамп нарушил 150-летнюю традицию и демонстративно отказался участвовать в церемонии. Он заранее предупредил, что не будет присутствовать на инаугурации Байдена, и утром того же дня покинул Белый дом.

Фото teamtrump/Instagram

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