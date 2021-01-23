Впервые в истории: темнокожий возглавил Пентагон

В пятницу, 22 января, Сент США утвердил на посту министра обороны страны генерала Ллойда Джеймса Остина III. 67-летний офицер стал первым темнокожим министром обороны в истории страны.

Ллойд Остин родился в 1953 году в штате Джорджия. Окончил знаменитую Военную академию США Вест-Пойнт. Кроме того, у него есть два диплома гражданских университетов. Получив в Вест-Пойнте звание лейтенанта, отправился служить в Германию. Спустя несколько лет вернулся в США.

В марте 2003 года под его командованием в Ирак вторглась 3-я пехотная дивизия. После успеха этой операции Остин был отправлен в Афганистан, где стал командующим Комбинированной Объединенной Целевой группы-180 во время Операции «Несокрушимая свобода». В 2008 году в звании генерал-лейтенанта вернулся в Ирак. Спустя два года был повышен до главнокомандующего американским контингентом в Ираке.

В марте 2013 года Остин возглавил Центральное командование Вооруженных сил США. На этом посту прослужил ровно три года, после чего ушел в отставку.

На пост министра обороны генерала рекомендовал в декабре избранный президент Джо Байден.

Сразу после утверждения Сенатом новый министр обороны США провел телефонную беседу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Остин заверил собеседника в том, что «Соединенные Штаты привержены ценностям Североатлантического блока».

Столтенберг назвал первый разговор с Остином «великолепной беседой». Генсек НАТО подчеркнул, что с нетерпением ожидает начала тесной работы с новым министром обороны США. Он считает, что рабочий деловой тон новой страницы отношений между США и остальными членами блока был задан именно в этом телефонном разговоре. Остин и Столтенберг коротко обсудили нынешнюю обстановку в сфере безопасности, а также текущие миссии в Афганистане и Ираке.

Похоже, в Брюсселе, где находится штаб-квартира НАТО, вздохнули с облегчением. Четыре года правления Дональда Трампа были крайне напряженными. 45-й президент США неоднократно высказывал сомнения в необходимости выполнять обязательства США по оказанию военной помощи союзникам и говорил о бесполезности НАТО.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали эксклюзивное интервью с бывшим заместителем генерального секретаря НАТО Александром Вершбоу. Он выразил уверенность в том, что администрация Джо Байдена восстановит отношения с Евросоюзом и союзниками по НАТО, и будет сформирована единая трансатлантическая стратегия по важнейшим вопросам, включая помощь Украине.

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