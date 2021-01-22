Биограф Путина раскрыл "тайну" происхождения его дворца

После того, как в России было обнародовано расследование Алексея Навального о роскошном дворце Путина в Геленджике, команде российского президента пришлось придумывать благопристойную историю появления поместья. Самую оригинальную версию озвучил биограф Путина Александр Коробко. Он утверждает, что эту «помесь Версаля и Дубая» Путину подарили, а российский президент просто решил не обижать благодетелей.

«Представьте, что несколько олигархов решили скинуться и сделать президенту подарок… С размахом, который должен был бы сказать президенту об их безмерном уважении. Да, получилась, как бы это помягче сказать — помесь Версаля и Дубая. Думаю, президент внутренне сильно поморщился, когда ему это „подарили“. Но он же человек дипломатичный, уверен, что обижать этих олигархов (которые верны не только ему, но и — что для него главное — России) не стал и просто отложил решение», — цитирует Коробко сайт «Царьград».

Лучшим доказательством своей версии Коробко считает тот факт, что в материалах расследования нет ни одного фото Путина во дворце. «Подарок этот явно оказался не востребован (лично Путиным)… А дарителям что нужно было с этим „дворцом“ делать — сносить, самим там жить? Ну вот и вышел такой юридический и понятийный казус», — считает биограф.

Напомним. согласно данным расследования, строительство дворца на берегу Черного моря началось во время второго срока Путина. Площадь объекта составляет 17 тысяч квадратов. Во дворце имеется несколько саун и хамамов, бассейн, парикмахерская, аквадискотека, зимний сад и музыкальная гостиная, домашний театр и домашний «стриптиз-клуб» (кальянная со сценой и шестом для танцовщиц).

Фото palace.navalny.com



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