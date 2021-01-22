У Навального в СИЗО начались проблемы со зрением, — адвокат

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному ближайший месяц придется провести в московском СИЗО. Уже сейчас у заключенного начались проблемы со зрением. Как заявила в интервью Deutsche Welle адвокат Навального Ольга Михайлова, она будет добиваться, чтобы подопечного осмотрел окулист.

«Он находится в спецблоке СИЗО „Матросская тишина“, находится в камере один. У него карантин где-то на две недели. В камере тепло, чисто. Условия вроде бы более-менее… Единственное, у него начинаются проблемы со зрением. Поэтому мы будем добиваться, чтобы его осмотрел окулист», — объяснила юрист.

По словам Михайловой, Навального держат в информационном вакууме, а потому адвокату приходится рассказывать клиенту важные новости. «Телевизор у него есть, но, как я понимаю, там ограниченное число каналов, которые не транслируют, что происходит на самом деле в стране», — уточнила защитник.

Навальный из СИЗО записал обращение к единомышленникам. Он доволен, что фильм-расследование о «дворце Путина» собрал более 44 млн просмотров. Оппозиционер понимает, что после такого резонанса автор расследования сильно рискует.

«На всякий случай заявляю. В мои планы не входит вешаться на оконной решетке, а также вскрывать себе вены или горло заточенной ложкой. Я очень аккуратно хожу по лестнице. Мне каждый день меряют давление — оно как у космонавта и внезапный сердечный приступ исключен… Снаружи моей тюрьмы много хороших людей и подмога придет», — заверил Навальный.

Напомним, Навального в феврале может ждать реальный тюремный срок по делу «Ив Роше» и по обвинениям в махинациях с пожертвованиями. Оппозиционеру грозят до 10 лет заключения.

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