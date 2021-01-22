"Есть разные виды смелости": обвиненная в трусости Собчак ответила критикам

Российская телеведущая Ксения Собчак ответила критикам, возмущающимся, что популярная блогер не будет участвовать в уличных акциях 23 января за освобождение оппозиционера Алексея Навального. Туманными полунамеками Ксения дала понять, что ей не нравится идея выходить на улицы ради какого-то потенциального «Царя Горы».

«Есть разные виды смелости. Можно отдать жизнь за людей̆, как Иисус Христос, или кинуться на амбразуру, и спасти товарищей̆ от танка. Это героизм бескорыстный̆. А можно захотеть покорить самую высокую гору, чтобы навсегда вписать свое имя в историю. И то, и то требует смелости. Но героизм этот разного свойства. Одно дело самопожертвование во имя идеи, без надежды на награду, другое — ради собственной̆ власти, величия, или чемпионского титула», — объясняет Собчак.

Также телеведущая предложила простой способ определить, кто относится к бескорыстным смельчакам, а кто геройствует ради самопрославления. «Тот, кто жертвует собой бескорыстно, ради самой идеи, — никогда не просит о помощи», — уверена Собчак. Телеведущая явно намекает, что Навальный, призывая россиян к уличным акциям, относится ко второй категории героев.

После таких откровений симпатиков у Собчак стало меньше:

На странице Собчак в Instagram спорят, что движет Ксенией: страх или двойные стандарты.

Напомним, уличные акции в России в поддержку Навального назначены на 23 января. 20 января Собчак объявила, что ее в это время не будет в РФ — телеведущая улетает отдохнуть на Мальдивах.



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