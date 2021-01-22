Портрет матери принцессы Дианы в молодости очаровал фанатов королевской семьи

Брат принцессы Дианы Чарльз Спенсер опубликовал в Twitter портрет совей матери Фрэнсис Шэнд-Кидд, которой 20 января исполнилось бы 85 лет. Эта картина хранится в библиотеке родового поместья графов Спенсер Элторп-хаус в Нортгемптоншире, где будущая принцесса Уэльская провела детство и юность.

Граф Чарльз напомнил, что Фрэнсис, в девичесте Рош, родилась в Сандрингеме в тот же день, когда в Сандрингемском дворце скончался король Георг V — дедушка правящей королевы Елизаветы II. А умерла в 2004 году — три дня спустя после 50-й годовщины ее свадьбы с отцом Дианы и Чарльза.

Фанаты королевской семьи были очарованы изображением. «Прекрасная леди», «Ясно, от кого Диана унаследовала свою красоту», «Они очень похожи с Дианой» — писали они.

У Дианы, первой жены принца Чарльза, погибшей в автокатастрофе в 1997 году, были сложные отношения с матерью. Незадолго до смерти принцесса заявила, что больше не хочет с ней разговаривать. По словам дворецкого Дианы Пола Баррелла, Фрэнсис называла дочь «шлюхой» и доводила ее до слез.

Фрэнсис Рош, дочь барона Фермой, вышла замуж за виконта Элтропа Джона Спенсера, когда ей было 18 лет, а ему 30. В браке родилось пятеро детей. Когда Диане было пять лет, Фрэнсис бросила семью и ушла к женатому любовнику Питеру Шэнд Кидду, сыну состоятельного промышленника. Как вспоминал Чарльза, его сестра сидела на крыльце и ждала, что мама вернется. Но этого так и не случилось.

Официально родители развелись, когда будущей принцессы было восемь лет. Фрэнсис вышла замуж за Питера. Дети остались с отцом. Душевная травма, вызванная предательством матери, осталась у леди Ди на всю жизнь.

Второй брак Фрэнсис продлился до 1988 года, после чего муж бросил ее ради более молодой женщины. Сама она обвинила в распаде брака давление СМИ, которые начали преследовать ее после помолвки Дианы с принцем Чарльзом.

Фрэнсис умерла в 68 лет. Она страдала болезнью Паркинсона и раком мозга.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Волшебно и талантливо: в сети всплыло видео, в котором принцесса Диана играет на фортепиано.

Фото Instagram/dianaalwaysremembered

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