Россия выступила против привлечения США к Нормандскому формату

Россия выступает против присоединения Соединенных Штатов Америки к переговорам по Донбассу в рамках Нормандского формата (Украина, Германия, Франция и РФ).

«Расширение числа участников нормандского формата возможно только при наличии консенсуса по этому вопросу, которого в данный момент нет», — цитирует ТАСС заявление российского внешнеполитического ведомства.

Россия, поддерживающая и финансирующая оккупационные администрации и боевиков, в очередной раз заявила, что «подключение США к Нормандскому формату нужно Киеву, чтобы отойти от выполнения Минских договоренностей».

Это было сделано на фоне победы Джо Байдена на президентских выборах в США и формирования новой администрации. В МИД России заявили, что «сигналы» новой американской администрации «не позволяют рассчитывать на конструктивное участие Вашингтона в урегулировании».

Эксклюзивное интервью об украинско-американских отношениях при президентстве Джо Байдена, о возможностях расширения «нормандской четверки», которое дал нашему изданию бывший заместитель генерального секретаря НАТО (с 2012 по 2016 год), экс-посол США в России, а ныне научный сотрудник Атлантического совета Александр Вершбоу, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото из Википедии.



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