Человек устроил самосожжение в центре Минска

В пятницу, 22 января, в Минске на площади Независимости напротив Дома правительства горел человек.

Инцидент произошел утром. Происшествие успели заснять очевидцы. Одна из женщин сообщила, что на мужчине ярким пламенем горела одежда, а силовики закрывали его тканью, чтобы потушить огонь, передает «Радио Свобода».

По информации пресс-секретаря МВД Ольги Чамадановой, сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. На месте работает следственная группа.

Пострадавшего увезла скорая помощь. О его состоянии пока ничего не сообщается.

Отметим, на площади Независимости в Минске находится Дом правительства, в котором размещаются правительство и парламент Беларуси, а также здания Минского городского совета и горисполкома.

Напомним, ранее в центре Киева на Крещатике мужчина облил себя бензином и поджег. Живой факел пытались потушить случайные прохожие. Горящего человека толкнули в фонтан и вызвали «скорую». Мужчина получил ожоги почти 100 процентов тела.

Фото ex-press.by/

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