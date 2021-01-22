Кейт Миддлтон в деловом наряде провела онлайн-встречу в комнате для гостей во дворце королевы

Кейт Миддлтон, которая 9 января отметила свое 39-летие, провела онлайн-встречу с медсестрами из университетских больниц Ковентри и Уорвикшира.

Как сообщает издание Daily Express, на связь с медицинскими работниками герцогиня Кембриджская вышла из королевского Сандрингемского дворца, который находится рядом с Анмер-холлом, где сейчас проживают Кейт и ее муж принц Уильям с детьми.

Елизавета II, которая сейчас находится вместе с мужем принцем Филиппом в Виндзорском замке, предоставила в распоряжение внука и его жены запасную комнату для гостей. Супруги обустроили здесь свой временный офис. Здесь они могут спокойно работать — вдали от детей, двое старших из которых сейчас находятся на домашнем дистанционном обучении.

На заднем плане можно было разглядеть семейные фотографии — в том числе снимок самой Кейт с ее младшим сыном принцем Луи.

Видео было опубликовано на официальной странице герцога и герцогини Кембриджских в Twitter.

Nurses up and down the country are going that extra mile, at a time when patients need it the most.



These acts of courage, strength, and kindness matter so much right now & we owe you a huge thank you for all that you have done & continue to do throughout these difficult times. pic.twitter.com/RxZAiRK54j — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) January 21, 2021

Кейт предстала в деловом образе — белой рубашке и черном блейзере. Из украшений на ней были серьги с жемчугом и кулон на цепочке, эффектно подчеркивающий глубокий вырез. Укладку волос Миддлтон делала самостоятельно. Встреча с парикмахером из-за локдауна сейчас невозможна.

Ранее сообщалось, что дочь Кейт и принца Уильяма принцесса Шарлотта заявила, что хочет стать медсестрой, когда вырастет.

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