28.13 / 28.33 33.99 / 34.41
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Кейт Миддлтон в деловом наряде провела онлайн-встречу в комнате для гостей во дворце королевы

10:04 22 января 2021
Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон, которая 9 января отметила свое 39-летие, провела онлайн-встречу с медсестрами из университетских больниц Ковентри и Уорвикшира.

Как сообщает издание Daily Express, на связь с медицинскими работниками герцогиня Кембриджская вышла из королевского Сандрингемского дворца, который находится рядом с Анмер-холлом, где сейчас проживают Кейт и ее муж принц Уильям с детьми.

Елизавета II, которая сейчас находится вместе с мужем принцем Филиппом в Виндзорском замке, предоставила в распоряжение внука и его жены запасную комнату для гостей. Супруги обустроили здесь свой временный офис. Здесь они могут спокойно работать — вдали от детей, двое старших из которых сейчас находятся на домашнем дистанционном обучении.

На заднем плане можно было разглядеть семейные фотографии — в том числе снимок самой Кейт с ее младшим сыном принцем Луи.

Видео было опубликовано на официальной странице герцога и герцогини Кембриджских в Twitter.

Кейт предстала в деловом образе — белой рубашке и черном блейзере. Из украшений на ней были серьги с жемчугом и кулон на цепочке, эффектно подчеркивающий глубокий вырез. Укладку волос Миддлтон делала самостоятельно. Встреча с парикмахером из-за локдауна сейчас невозможна.

Ранее сообщалось, что дочь Кейт и принца Уильяма принцесса Шарлотта заявила, что хочет стать медсестрой, когда вырастет.

117

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
тимошенко

Юлия Тимошенко обвинила правительство в непрофессионализме и предложила план уменьшения тарифов втрое

Моргенштерн

«Что делают эти тети?» MARUV своим танцем «смутила» Моргенштерна в Дубае

Дан Балан

Dan Balan одной фразой взбудоражил фанатов его пары с Тиной Кароль

Наталья Могилевская

«Специалистке по похудению» Наталье Могилевской пришлось оправдываться

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер