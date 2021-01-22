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Предполагаемую китайскую шпионку обнаружили в шкафу любовника-инженера на военной базе в Британии

9:47 22 января 2021
База в Сомерсете

На Королевской военно-морской базе Йовилтон в британском графстве Сомерсет была обнаружена полуголая женщина, которая в течение двух недель пряталась в комнате своего любовника-инженера. Когда ее нашли, она сидела в шкафу, затаившись за висевшим в нем комбинезонами.

Как стало известно, мужчина тайно провез возлюбленную на территорию закрытого объекта в багажнике своей машины.

Сообщается, что дама была иностранкой. Есть сведения, что она могла быть китайской шпионкой, соблазнившей сотрудника базы, чтобы выведать военные секреты. Женщина является гражданкой Нидерландов, хотя родилась в Азии. Она уже покинула пределы Великобритании.

Министерство обороны Британии официально отрицает возможность шпионажа, но признает шокирующее нарушение правил безопасности. Провинившемуся инженеру грозит тюремный срок. Он утверждает, что это была его девушка, с которой он познакомился в 2019 году.

Как сообщает издание Daily Mail, на базе в Сомерсете обслуживаются вертолеты Wildcat, которые планируется отправить в район Южно-Китайского моря.

Инцидент произошел на фоне ухудшения отношений между Пекином и Лондоном. Китай обвиняет Британию в «распространении лжи» о нарушении прав человека в Поднебесной.

Недавно глава британского правительства Борис Джонсон обвинил в пандемии COVID-19 «безумные» китайские лечебные практики с использованием панголинов. Официальный представитель МИД Китая в ответ на это заявил, что выяснением происхождения коронавируса должны заниматься ученые и что спекуляции на эту тему лишь подрывают международное сотрудничество.

Фото The Sun

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