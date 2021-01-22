Навальному собрались дать более 10 лет колонии

Российского оппозиционера Алексея Навального, задержанного и арестованного сразу же после возвращения на родину, могут отправить за решетку на десятилетие.

Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на информированные источники, близкие к российскому руководству, на слушаниях, назначенных на 2 февраля 2021 года, Навальный может получить 3,5 года. Другое дело, над которым работают россияне, может добавить ему еще 10 лет заключения.

Источники, пожелавшие сохранить анонимность, заявляли, что жесткая позиция базируется на мнении Кремля, что оппозиционер «работает от имени западных правительств». Учитывая ситуацию в Беларуси, где продолжаются акции протеста против Александра Лукашенко, в России также обеспокоены возможностью возникновения таковых и в РФ. Однако власти надеются, что «сугубо индивидуальное движение Навального» сойдет на нет, когда политик окажется в тюрьме.

Российские же массмедиа уточняют, что на 3,5 года Навального могут лишить свободы по делу «Ив Роше», по которому он получил условный срок, но обвинение настаивало на реальном сроке. Другое дело касается якобы мошенничества с пожертвованиями фонду Навального.

После задержания Навального США и Евросоюз потребовали от России освободить оппозиционера.

А исполнительный директор Фонда борьбы с коррупцией Владимир Ашурков опубликовал в Facebook список россиян, в отношении которых оппозиционер предлагает странам Запада ввести санкции.

Фото из Instagram Алексея Навального.



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