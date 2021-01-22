Фото сенатора Берни Сандерса на инаугурации Байдена породило кучу мемов в сети

Американский сенатор Берни Сандерс неожиданно для себя стал звездой соцсетей. Произошло это после инаугурации Джо Байдена 20 января, на которой 79-летний представитель штата Вермонт присутствовал в качестве одного из гостей. Напомним, сенатро был одним из наиболее упорных соперников Байдена во время праймериз весной 2020 года.

Сандерс сидел на инаугурационной платформе недалеко от Билла и Хиллари Клинтон, Джорджа и Лоры Буш, Барака и Мишель Обамы.

Эти представители американской политической элиты были одеты соответственно торжественному случаю. Сандерс же пришел в обычной куртке, а главное — в огромных варежках! Именно они и привлекли внимание. В результате Берни и его варежки дали повод для появления в сети кучи смешных мемов. Причем авторами некоторых из них являются звезды Голливуда.

Дженнифер Анистон «усадила» сенатора Сандерса между героями культового комедийного сериала «Друзья» и подписала этот мем «Наш друг Берни».

Этого актрисе показалось мало, и она вспомнила свою фотосессию для журнала Interview. Получилось прикольно.

Решила не отставать от Дженнифер и звезда сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер.

Деми Мур, похоже, перещеголяла коллег по киноцеху и выдала мем с Сандерсом, навеянный знаменитой сценой из фильма «Привидение».

А вот и видеомем от Деми Мур.

Ева Лонгория «усадила» Берни на крыльце дома, запомнившегося поклонникам сериала «Отчаянные домохозяйки», в котором актриса сыграла одну из главных ролей

Певица Ариана Гранде решила, что сенатор в варежках будет органично смотреться… в сквере среди голубей.

Не захотели отставать от знаменитостей и обычные пользователи Twitter. Вот лишь несколько самых веселых мемов с Сандерсом:

Берни среди персонажей культового фильма "Паразиты". Слоган картины звучит: "Веди себя так, словно это твой дом"

Том Хэнкс и Берни Сандерс на знаменитой скамейке из фильма "Форрест Гамп"

А вот и "мертвецы" из "Пиратов Карибского моря" подоспели

Автор этого мема "усадил" Берни среди членом администрации Барака Обамы, когда они наблюдали по спутниковой связи за ликвидацией Усамы бен Ладена

А это Сандерс на знаменитой фотографии строителей Нью-Йорка

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Билл Клинтон нарвался на буллинг в соцсетях, так как многие пользователи решили, что 42-й президент США задремал во время инаугурационной речи Джо Байдена.

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