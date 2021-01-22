Миллиардер объявил награду в миллион долларов тем, кто докажет существование жизни после смерти

Американский миллиардер-инвестор Роберт Бигелоу, основавший в июне прошлого года Институт Бигелоу по исследованию сознания, объявил награду почти в миллион долларов тем, кто сможет убедительно доказать существование жизни после смерти.

Как пишет издание New York Times, бизнесмен из Лас-Вегаса, который ранее увлекался НЛО и является генеральным директором Bigelow Aerospace (стартап-компании, которая разрабатывает и производит модули космических станций), решил узнать, что происходит после того, как человек умирает, после смерти своей любимой жены Дианы Моны Бигелоу, вместе с которой он прожил 55 лет. Она скончалась полгода назад в возрасте 72 лет от серьезной болезни.

Впервые же Роберт Бигелоу заинтересовался этим вопросом еще в 1992 году — после самоубийства его 24-летнего сына Рода Ли. Роберт и Диана пытались вступить в контакт с умершим сыном с помощью известного экстрасенса Джорджа Андерсона. Как говорил Роберт, контакта как такового не получилось, но он уверен, что дух Рода Ли существует, и что с ним все в порядке. Бизнесмен также сказал, что его интересуют два сакральных вопроса — является ли смерть тела концом нашего существования и одиноки ли мы во Вселенной.

Чтобы получить денежный приз, претенденты должны быть серьезными исследователями с по меньшей мере пятилетним опытом изучения данной области. Желательна принадлежность к таким группам, как Британское Общество психических исследований.

Участники конкурса должны представить исследования объемом до 25 000 слов до 1 августа. Затем жюри, состоящее из специалистов, выберет победителя. Занявший первое место получит 500 тысяч долларов. Второе и третье места — 300 тысяч и 150 тысяч долларов, соответственно.

Сам Бигелоу говорит, что совершенно уверен в том, что сознание сохраняется после гибели физического тела.

154

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter