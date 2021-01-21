Байден изменил правила въезда в США: что важно знать

В четверг, 21 января, президент США Джо Байден обнародовал свой план борьбы с пандемией коронавируса. Одним из важных пунктов стали изменения правил въезда на территорию Соединенных Штатов. Теперь пересекающие границу должны не только предоставить отрицательные результаты свежего теста на COVID-19, но и отправиться на карантин.

Байден распорядился резко ужесточить требования к авиапассажирам. Если администрация Дональда Трампа оставляла вопрос о ношении защитных масок в самолетах на усмотрение авиакомпаний, то новый президент сделал это правило обязательным. Причем оно распространяется также и на территорию всех американских аэропортов. Нежелающих подчиняться представители авиакомпаний могут не допустить к полету без выплаты компенсации. А полиция получила право штрафовать нарушителей на сумму до 35 тысяч долларов! В особых случаях допускается отправка нарушителей за решетку. Речь идет об инцидентах, когда пассажиры попытаются оказать сопротивление.

Обратившись к соотечественникам, президент Байден подчеркнул, что Америка еще не преодолела пик пандемии. Он предупредил, что число умерших от коронавируса может достигнуть 500 тысяч (на данный момент количество смертей от COVID-19 в США превышает 418 тысяч). Поэтому от новой администрации требуются решительные меры.

Байден распорядился задействовать специальный закон о военном положении, который позволяет федеральным властям обязать частные компании приступить к выпуску необходимой продукции. Трамп в прошлом году использовал этот закон для покрытия дефицита ИВЛ. Новая администрация намерена наладить массовый выпуск респираторов. Их необходимо будет носить на всех объектах, являющихся федеральной собственностью. Байден призвал губернаторов штатов обеспечить выполнение правил социального дистанцирования и ношения защитных масок и респираторов.

Новый президент также заявил, что намерен выполнить свое обещание и обеспечить в первые 100 дней своего правления 100 миллионов прививок.

Исходя из объявленного плана Байдена, следует, что его администрация в борьбе с пандемией делает ставку на обязательное ношение защитных масок и респираторов, социальное дистанцирование, массовую вакцинацию и массовое тестирование.

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