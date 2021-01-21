Европарламент официально призвал ЕС заблокировать "Северный поток — 2"

В четверг, 21 января, Европейский парламент принял резолюцию с призывом к странам Европейского Союза ввести санкции против России и остановить строительство «Северного потока — 2».

За резолюцию проголосовал 581 евродепутат, против — 50, 44 — воздержались. Об этом в Telegram-канале сообщил нардеп от «Европейской Солидарности» Алексей Гончаренко.



Поводом для очередных санкций называется ситуация с Алексеем Навальным.

В отдельном пункте содержится призыв депутатов к Совету ЕС ввести санкции против российских олигархов, связанных с режимом, и членов ближайшего окружения президента Путина, а также против российских пропагандистов, владеющих активами в ЕС и пользующихся свободой передвижения там.

Европарламент также просит существенно усилить ограничительные меры ЕС в отношении России, в том числе путем наложения санкций на физических и юридических лиц, участвовавших в принятии решения об аресте и заключении Навального, пишет «Европейская правда».

Как сообщали «ФАКТЫ», по мнению российского экономиста Сергей Алексашенко, Россия может своими силами достроить «Северный поток — 2», но его нельзя будет запустить. Новые американские санкции, заложенные в оборонном бюджете на финансовый 2021 год, закрыли все лазейки для российского газопровода.

В «Газпроме» уже не отрицают возможность провала проекта «Северный поток-2» из-за «политического давления».









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