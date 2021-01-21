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Мир

У умершей звезды российского кино неожиданно обнаружилась дочь

19:41 21 января 2021
Андрей Краско

У умершего артиста Андрея Краско нашлась внебрачная дочь. Девочку якобы родила 46-летняя певица из Санкт-Петербурга Анна Ярославна, пишет «Собеседник».

Женщина уверяет, что 15 лет назад родила от артиста дочь Елизавету. Она готова сделать тест ДНК между дочкой и наследниками артиста.

По словам Анны Ярославны, с Краско они познакомились на съемках передачи. После съемок программы гуляли по Ботаническому саду. Пара встречалась примерно полгода.

Со временем женщина стала понимать, что у отношений с артистом нет развития. Он не знакомил ее со своими друзьями и близкими. Со временем Анна Ярославна и Андрей Краско начали друг от друга отдаляться. А потом перестали встречаться. О том, что беременна, певица поняла, когда ее отношения с Краско прекратились. Дочь растила одна. Андрей о ее существовании не знал. Девушка до сих пор не догадывается, что ее отец Андрей Краско.

Позже Анна Ярославна вышла замуж, но брак не сложился, хотя с мужем у нее теплые отношения. Певица хочет познакомить свою дочь с отцом Андрея — Иваном Краско и даже готова сделать ДНК-тест.

Андрей Краско родился в 1957 году в семье актера Ивана Краско. Окончил ЛГИТМиК, по распределению попал в томский ТЮЗ, затем недолго работал в «Ленкоме». Популярность пришла к нему после участия в сериале «Агент национальной безопасности». Актер снялся более чем в 20 фильмах и телесериалах. Известен по картинам «Сволочи», «Брат», «Олигарх», «Ночной продавец», «9 рота», сериалам «Бандитский Петербург», «Участок».

Умер актер в 2006 году, когда был на съемках в Одессе. Похоронен в родном Санкт-Петербурге.

У Андрея Краско трое детей, которых он признал официально. Также весьма вероятно, что у Краско есть и другие наследники.

Фото Sobesednik.ru

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