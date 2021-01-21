"Россия может своими силами достроить "Северный поток — 2", но его нельзя будет запустить", — Алексашенко

Уходящая администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции против строительства российского газопровода «Северный поток — 2», тем самым сделав невозможным запуск газопровода в эксплуатацию, даже если Россия сама его достроит. Об этом в комментарии изданию «ГОРДОН» заявил экономист, бывший заместитель министра финансов РФ и экс-глава российского Центробанка Сергей Алексашенко.

По его словам, новые американские санкции, заложенные в оборонном бюджете на финансовый 2021 год, закрыли все лазейки для российского газопровода.

Алексашенко отметил, что Россия технически может сама достроить газопровод. Для его запуска потребуются сертификаты и страховки от международных компаний с надежной репутацией в мире. Но они выдавать документы не станут.

По словам российского чиновника, уже отказались сертифицирующая компания из Норвегии и швейцарская страховая компания. Российские же страховые компании в Европе не признают.

«Если моя интерпретация американских санкций справедлива, то Россия может своими силами достроить газопровод (если Дания и Германия не отзовут разрешения), но этот газопровод нельзя будет запустить в эксплуатацию, пока не снимут американские санкции», — отметил Алексашенко, добавив, что отказ от запуска газопровода приведет к значительным убыткам.

По словам эксперта, если газопровод не будет запущен, то «Газпром» должен будет признать свои убытки в размере € 5 млрд и долг в € 5 млрд, который нужно будет погашать европейским компаниям.

При этом он отметил, что российский бюджет не заметит недополученных доходов, если газопровод так и не запустят.

Между тем, канцлер ФРГ Ангела Меркель продолжает считать газопровод «Северный поток-2» экономическим проектом. Об этом она заявила на брифинге в Берлине 21 января, передает «Укринформ».

Канцлер считает, что ситуация с Алексеем Навальным «может играть роль», но это не повод остановить проект.

Берлин критично воспринимают введенные Вашингтоном экстратерриториальные санкции и будет продолжать работать с новой администрацией США в вопросе газопровода.

По мнению главы МИД Германии Хайко Мааса, судьба газопровода «Северный поток-2» решится в ближайшие недели или месяцы, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что администрация нового президента США Джо Байдена, в отличие от команды Дональда Трампа, готова вести переговоры с партнерами. Раньше в Берлине узнавали о санкциях против «Северного потока-2» из сообщений СМИ, а не по своим каналам.

В самом «Газпроме» допускают возможность провала проекта «Северный поток-2» из-за «политического давления».

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