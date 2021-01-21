В Индии на заводе по производству вакцины от ковида вспыхнул пожар, а в Британии фабрику накрыло наводнение

В городе Пуне вспыхнул масштабный пожар в Индийском институте сывороток. Это крупнейшее в мире предприятие, где производится вакцина от коронавируса — в частности, миллионы доз разработанной в Британии вакцины Oxford/AstraZeneca.

В сеть попали видео, на которых над зданиями Института поднимаются огромные клубы дыма. Причина пожара неизвестна. Как пишет издание Metro, руководство утверждает, что ЧП не повлияет на процесс производства вакцины.

Video: Fire breaks out at Covishield-maker Serum Institute's campus in Pune, five fire tenders pressed into service pic.twitter.com/9ru4r8AoLy — The Indian Express (@IndianExpress) January 21, 2021

Между тем, как сообщает The Mirror, в Великобритании под угрозой наводнения оказался завод по производству вакцины Oxford/AstraZeneca, расположенный в городе Рексем на севере Уэльса. Вода подступает к нему со всех сторон. Проливные дожди и мокрый снег принес с собой шторм «Кристоф», обрушившийся на Англию и Уэльс. Тысячи людей были вынуждены эвакуироваться.

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