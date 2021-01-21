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Мир

В Индии на заводе по производству вакцины от ковида вспыхнул пожар, а в Британии фабрику накрыло наводнение

13:36 21 января 2021
Пожар на заводе в Индии

В городе Пуне вспыхнул масштабный пожар в Индийском институте сывороток. Это крупнейшее в мире предприятие, где производится вакцина от коронавируса — в частности, миллионы доз разработанной в Британии вакцины Oxford/AstraZeneca.

В сеть попали видео, на которых над зданиями Института поднимаются огромные клубы дыма. Причина пожара неизвестна. Как пишет издание Metro, руководство утверждает, что ЧП не повлияет на процесс производства вакцины.

Между тем, как сообщает The Mirror, в Великобритании под угрозой наводнения оказался завод по производству вакцины Oxford/AstraZeneca, расположенный в городе Рексем на севере Уэльса. Вода подступает к нему со всех сторон. Проливные дожди и мокрый снег принес с собой шторм «Кристоф», обрушившийся на Англию и Уэльс. Тысячи людей были вынуждены эвакуироваться.

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