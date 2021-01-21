Названо число жертв двойного теракта в Багдаде

Во время чрезвычайного происшествия в столице Ирака Багдаде, где рядом с многолюдным рынком сработали два взрывных устройства, погибли люди — на данный момент известно о 21-й жертве.

Как передает «РИА Новости», более 40 человек пострадали.

Напомним, что по информации Al Arabia, взрывы организовали террористы-смертники.

А накануне мощный взрыв прогремел в центральной части Мадрида, практически полностью разрушивший восьмиэтажное здание. Есть информация о двух погибших и нескольких пострадавших. По предварительным данным, причиной чрезвычайного происшествия стала утечка газа.

Разрушенный дом принадлежал местной архиепископии, он был жилым — в нем, возможно, проживали священнослужители.

Иллюстративное фото с Pixabay

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