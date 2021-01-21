Байден первыми указами отменил скандальные решения Трампа

46-й президент США Джо Байден подписал первые пятнадцать указов. Как сообщает ВВС, одним из указов он вернул США во Всемирную организацию здравоохранения (по решению Трампа, Вашингтон отказался от членства в ВОЗ 7 июля 2020 года).

Кроме того, Байден подписал документ о возвращении США в Парижскую хартию по климату 2015 года, которая требует сократить вредные выбросы в окружающую среду, отменил запрет на въезд в США для граждан ряда мусульманских и африканских стран, а также заморозил строительство стены на границе с Мексикой.

Напомним, в своей инаугурационной речи Байден заявил, что с его избранием демократия победила, пообещав защищать конституцию и Америку и призвав граждан к единению. Президент Владимир Зеленский смотрел инаугурацию Байдена в новом Офисе на Банковой вместе с временной поверенной по делам США в Украине Кристиной Квин, выразив надежду на скорый визит президента США в Украину.

Что касается Дональда Трампа, то его последними указами были решения о помиловании ряда сотрудников своей администрации, в т. ч. Стива Беннона, которого Министерство юстиции США обвиняло в крупном мошенничестве, связанном со сбором сотен тысяч мелких пожертвований в рамках кампании «Мы строим стену».

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