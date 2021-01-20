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"Уснувший" на инагурации Байдена Билл Клинтон нарвался на буллинг

22:36 20 января 2021
Задремавший Билл Клинтон

В среду, 20 января, Билл Клинтон неожиданно стал звездой Twitter. Пользователи соцсети подвергли его критике и буллингу, предположив, что 42-й президент США заснул во время инаугурации Джо Байдена. В интернете и западных СМИ тут же стали «разгонять» эту новость.

В качестве доказательства приводится стоп-кадр, сделанный во время прямой трансляции церемонии приведения к присяге Байдена и Камалы Харрис. Как сообщает американская газета The New York Post, Клинтон, похоже, задремал сразу после того, как Байден начал произносить свою инаугурационную речь.

Все, кто находился рядом с Биллом, например, его супруга Хиллари, Джордж Буш, Майк Пенс и другие, внимательно слушали выступление нового главы государства. Их глаза были открыты. И только Клинтон сидел какое-то время с закрытыми глазами.

А когда он открыл их, у него было выражение удивления или беспокойства, как у человека, который какое-то мгновение не может сообразить, где он находится.

Отмечается, что Клинтону 74 года. Это была уже шестая инаугурация, которую он посетил в качестве гостя с 2001 года. Некоторые пользователи Twitterязвят, что Биллу эти церемонии порядком надоели.

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