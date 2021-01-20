Байден стал первым президентом США, осудившим в инаугурационной речи превосходство белой расы

В среду, 20 января, Джо Байден принес присягу в Вашингтоне и стал 46-м президентом Соединенных Штатов Америки. Он выступил с первой речью в качестве нового главы государства.

«Это день Америки. Это день демократии», — заявил Байден. Он напомнил о штурме Капитолия 6 января и отметил, что случившееся подчеркнуло ценность американской демократии. «Мы снова узнали, что демократия ценна. Мы также узнали, что она хрупка. Но в этот час, друзья мои, демократия восторжествовала», — сказал Байден.

Новый президент заявил, что жители США должны противостоять «белому превосходству». Байден стал первым главой государства в истории Америки, который упомянул эту проблему в своей инаугурационной речи.

«Единство — это путь вперед», — отметил он и призвал нацию объединиться после четырех лет правления Дональда Трампа. Байден сказал, что для кого-то его слова о единстве могут показаться «глупыми фантазиями», но силы, которые разделили американцев, «глубоки и реальны».

Он также затронул проблему борьбы с пандемией коронавируса. Байден отметил, что американцам предстоит непростое время, «время испытаний». Пройти через них нация сможет только объединившись, отметил он.

Байден пообещал быть президентом для всех американцев, примирить расколотое как никогда американское общество и преодолеть политические разногласия. Он убежден в том, что это возможно, потому что его победа на выборах показала, что голос народа в Америке был услышан. И в этом заключается триумф демократии.

Новый президент пообещал усилить борьбу с расизмом и внутренним терроризмом. Но для этого всей стране «предстоит много сделать, много исправить и много восстановить».

Байден пообещал исправить отношения с союзниками США. Он подчеркнул, что под его руководством Америка вновь выступит за решение глобальных проблем вместе с партнерами. «Мы будем работать вместе с остальным миром над тем, как ответить на вызовы не вчерашнего дня, а на те вызовы, с которыми мы сталкиваемся сегодня и можем столкнуться завтра», — сказал 46-й президент США.

Речь Байдена длилась 21 минуту. Дональд Трамп в 2017 году на своей инаугурации выступал 17 минут. У Обамы инаугурационные речи в 2009 и 2013 годах продолжались 19 минут.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, кто присутствовал на инаугурации Джо Байдена и Камалы Харрис.

Фото Getty Images

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