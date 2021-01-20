Мощный взрыв в центре Мадрида разрушил 8-этажный жилой дом

В среду, 20 января, в центральной части Мадрида на Calle de Toledo произошел мощный взрыв. Почти полностью оказалось разрушено 8-этажное здание По последним данным, погибли два человека. Еще несколько получили ранения.

Издание El Mundo сообщает, что причиной трагедии является утечка бытового газа. Однако это предварительные выводы.

Разрушенный дом был жилым. Он принадлежал местной архиепископии. Очевидно, в нем проживали священнослужители.

Рядом находятся школа и дом престарелых. Эти здания серьезно не пострадали. Есть выбитые окна, но не более того. Однако пришлось проводить эвакуацию.

Ha sido la iglesia al lado de la residencia de tercera edad y están evacuando los ancianos pic.twitter.com/ldPytldTKC — CAFÉ PAVÓN (@CafePavon) January 20, 2021

Дым был виден из разных районов Мадрида. Испанская столица объявлена зоной бедствия в связи с аномальным снегопадом и морозами. Такой зимы в Мадриде никто не помнит. Городские власти заявили, что ущерб, нанесенный городской инфраструктуре, оценивается примерно в 1,3 миллиарда евро!

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