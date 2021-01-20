Улетевшую в теплые края Собчак обвинили в предательстве Навального

Российскую журналистку Ксению Собчак раскритиковали в Instagram за несвоевременный отпуск, который она решила провести в теплых краях.

О своем намерении Ксения сообщила в соцсети, опубликовав фото с борта самолета.

«Лечу туда где лето, передаю приветы», — пошутила она в комментариях, получив в ответ гневные отзывы подписчиков, которые явно ожидали от Собчак участия в митингах в поддержку Алексея Навального.

«Как-то это несолидарно к Алексею получается… Весь патриотизм на лицо», «Давай выходи со всеми 23 января, против путиноидной мафии. Поехала она в лето. Успеешь», — написали фолловеры, также поинтересовавшись, будет ли Ксения сообщать и новости о Навальном.

Напомним, Навальный после скоропостижного суда находится в СИЗО «Матросская тишина». Его арест продлится как минимум до 15 февраля.



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