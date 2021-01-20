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Мир

"Быстро поставили на ноги": Михаил Ефремов разболелся в колонии

17:09 20 января 2021
Михаил Ефремов

Актер Михаил Ефремов, осужденный за совершение пьяного смертельного ДТП в Москве, заболел в колонии. Об этом пишет МК со ссылкой на собственный источник.

Тот не исключает, что причиной заболевания стало резкое похолодание, а не коронавирусная инфекция, констатировав при этом, что сейчас осужденный чувствует себя лучше.

Во время судебного процесса над актером стало известно, что Михаил Ефремов страдает хроническим бронхитом и бронхиальной астмой, а также склеротической болезнью сердца и жировой дегенерацией печени.

Напомним, что вместо обещанной работы в библиотеке в колонии актера обучают швейному делу.

Фото dw.com/

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