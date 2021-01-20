"Быстро поставили на ноги": Михаил Ефремов разболелся в колонии
Актер Михаил Ефремов, осужденный за совершение пьяного смертельного ДТП в Москве, заболел в колонии. Об этом пишет МК со ссылкой на собственный источник.
Тот не исключает, что причиной заболевания стало резкое похолодание, а не коронавирусная инфекция, констатировав при этом, что сейчас осужденный чувствует себя лучше.
Во время судебного процесса над актером стало известно, что Михаил Ефремов страдает хроническим бронхитом и бронхиальной астмой, а также склеротической болезнью сердца и жировой дегенерацией печени.
Напомним, что вместо обещанной работы в библиотеке в колонии актера обучают швейному делу.
Фото dw.com/309
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