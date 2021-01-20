У Путина чувство вины перед дочерьми, и оно нарастает по мере старения, — Белковский

Хозяин Кремля Владимир Путин окончательно запутался в личных проблемах и на этом фоне сделал все возможное, чтобы загладить свое чувство вины перед «официальными» дочерьми. Такое мнение в интервью главному редактору портала ГОРДОН Алесе Бацман выразил российский политолог Станислав Белковский.

«Он очень долго ими (дочерьми.- Авт.) не занимался. Естественно, это [чувство] нарастает по мере его старения. Он больше к ним прислушивается и больше задумывается об их интересах. И не случайно Екатерине Тихоновой — одной из его дочерей — поручен очень важный участок работы — все, что связано с генетическими исследованиями, борьбой со старением», — сказал Белковский.

При этом он напомнил, что единственный официальный брак Путина не был идеальным и теперь ему приходится отдавать долги, сделанные в 90-е и «нулевые» годы.

В браке с Людмилой Путиной у президента РФ родились две дочери — Мария и Екатерина, тогда как вне брака — Елизавета Кривоногих (ее матерью является подруга юности президента Светлана Кривоногих).

Напомним, в этом же интервью ГОРДОН Белковский заявил, что Россия может манипулировать арестом оппозиционера Алексея Навального, добиваясь от Европы уступчивости в вопросе легализации российской вакцины «Спутник V».

Фото ТАСС

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