Трамп покинул Белый дом, заставив всех ждать его более 15 минут

В среду, 20 января, в 08:15 по местному времени (15:15 по киевскому времени) Дональд Трамп покинул Белый дом. Он вышел к вертолету, ожидавшему его на лужайке, вместе с Меланией Трамп. Была расстелена короткая красная дорожка. До этого целую неделю 45-й президент США не появлялся на публике. Никто не видел, чтобы за последние семь суток он хотя бы ненадолго выезжал из Белого дома.

Вертолет отправился с Трампом на базу ВВС США «Эндрюс», где ожидается короткая прощальная церемония с президентом.

Там полным ходом готовится к полету президентский самолет. Трамп намерен воспользоваться им в последний раз. Он вылетит в Палм-Бич, штат Флорида.

Примечательно, что пока еще никто из влиятельных республиканцев или бывших и действующих помощников и советников Трампа не подтвердил свое присутствие на базе «Эндрюс». Не исключено, что никто из приглашенных на прощальную церемонию на ней так и не появится.

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