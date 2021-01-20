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Мир

Трамп неделю не появлялся на публике

14:52 20 января 2021
Президентский самолет готовят к полету Трампа из Вашингтона в Палм-Бич

Дональд Трамп с минуты на минуту должен покинуть Белый дом. Об этом сообщает телеканал CNN. Отмечается, что уже неделю 45-й президент США не появлялся на публике. Никто не видел, чтобы за последние семь суток он хотя бы ненадолго выезжал из Белого дома.

Съемочные группы CNN и NBC находятся как возле резиденции американских президентов, так и на базе ВВС США «Эндрюс», где ожидается короткая прощальная церемония с Трампом. Именно туда он должен отправиться, попрощавшись с Белым домом.

На базе «Эндрюс» полным ходом готовится к полету президентский самолет. Трамп намерен воспользоваться им в последний раз. Он вылетит в Палм-Бич, штат Флорида.

Примечательно, что пока еще никто из влиятельных республиканцев или бывших и действующих помощников и советников Трампа не подтвердил свое присутствие на базе «Эндрюс». Не исключено, что никто из приглашенных на прощальную церемонию на ней так и не появится.

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