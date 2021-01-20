Траур по Белому дому: западные СМИ обсуждают наряд Иванки Трамп накануне инаугурации Байдена

Дочь Дональда Трампа Иванка все же решила не присутствовать на инаугурации Джо Байдена 20 января. Об этом сообщают западные СМИ, ссылаясь на свои источники в Вашингтоне. Ранее предполагалось, что Иванка лично поздравит нового президента США с вступлением в должность. Однако ее намерение жестко раскритиковал отец. Дональд Трамп заявил, что она приняла худшее решение в жизни.

Поначалу СМИ полагали, что Трамп был возмущен тем, что Иванка не хочет следовать его примеру. Известно, что она подумывает о том, чтобы начать собственную политическую карьеру. И неуважение к Байдену, и к самой демократической процедуре мирной передачи власти в стране может помешать ее планам. Однако теперь источники утверждают, что отец дал Иванке другое объяснение. По мнению Трампа, она утратит поддержку сотен тысяч, если не миллионов его сторонников, если посетит инаугурацию того, кто, как считают поддерживающие Дональда, украл у него победу.

Во вторник, 19 января, 39-летняя Иванка Трамп вышла из своей вашингтонской резиденции в черной одежде. На ней было ассиметричное пальто от Alexander McQueen стоимостью 4 600 долларов, под которым виднелось черное платье, классические туфли-«лодочки» и защитная повязка с цветочным рисунком. Мать троих детей слегка помахала рукой фотографам, караулившим ее на улице, села в машину и уехала.

Цвет одежды Иванки натолкнул СМИ на мысль о том, что она с печалью покидает Вашингтон, где прошли последние четыре года ее жизни. «Первая дочь», как ее называли все это время журналисты, активно участвовала в политической жизни и, видимо, ей это понравилось. Понравилось быть официальной советницей президента США, иметь личный офис в Белом доме, встречаться с лидерами других стран на равных.

Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером и детьми

По данным американских СМИ, Иванка и ее муж Джаред Кушнер намерены теперь вместе с детьми обосноваться во Флориде. Недавно, по неофициальным данным, супруги приобрели там за 31 миллион долларов большой участок земли в месте, которое жители Майами прозвали «Убежищем миллиардеров». Это берег полу-естественного полу-искусственного канал, известного как Индейский ручей.

Участок во Флориде обошелся Иванке и Джареду в 31 миллион долларов

До переезда в Вашингтон Иванка и Джаред жили в Нью-Йорке. Однако супруги прекрасно понимают, что в этом царстве демократов им вряд ли будет комфортно после всего, что натворил Дональд Трамп. Есть предположение, что Иванка, став жительницей Флориды, попробует в 2022 году выдвинуть свою кандидатуру в Сенат США от этого штата.

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