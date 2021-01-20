В Таиланде женщина получила рекордные 44 года тюрьмы за оскорбление монархии

В Таиланде к 43 с половиной годам тюремного заключения приговорена бывшая государственная служащая по имени Анчан. Как пишет издание Daily Mail, женщина признана виновной в оскорблении монархии. Это рекордный срок по статье 112 местного Уголовного кодекса.

Оскорбление величества в Таиланде официально было признано преступлением в 1908 году. В качестве наказания обычно назначается срок от трех до 15 лет лишения свободы.

Под оскорблением величества понимается распространение порочащих сведений, клевета, угроза в отношении короля, королевы, наследника или регента королевства.

Анчан публиковала в Facebook и на YouTube аудиозаписи с критикой королевской семьи. 62-летней женщине изначально грозило 87 лет тюрьмы. Однако после признания вины ей «скостили» срок.

Правозащитники шокированы приговором.

После того, как правящий ныне король Рама X, Маха Вачиралонгкорн, унаследовал престол в 2016 году, он информировал правительство, что не хотел бы, чтобы закон об оскорблении величества применялся на практике. Однако, учитывая возросшее за последние годы число протестов в стране, премьер-министр Таиланда заявил, что протестующие «пересекли черту» и закон будет применяться - и со всей строгостью.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что сотни голых фото официальной любовницы короля Таиланда попали в руки антимонархистов.



180

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter