Дворец Путина: Навальный утверждает, что в строительстве задействованы сват и племянник президента России

На основе сопоставления спутниковых снимков и связанных с объектом документов авторы расследования, проведенного Фондом борьбы с коррупцией Алексей Навального, утверждают, что работы по строительству потрясающего роскошью дворца в Гелленджике начались в 2005 году, во время второго президентского срока Путина. Постепенно сметная стоимость здания, поражающего масштабами и роскошью, возросла до миллиарда долларов.

На сайте palace.navalny.com Навальный, который был задержан в аэропорту по приезду в Москву из Германии, ссылается на уехавшего из России петербургского предпринимателя Сергея Колесникова, который в 2010 году рассказывал о строительстве дворца у Черного моря и упоминал в открытом письме, что в центре истории с финансированием проекта находится старый друг и будущий (а теперь уже бывший) сват Путина Николай Шамалов (его сын Кирилл Шамалов по информации западной прессы был женат на младшей дочери президента РФ Катерине Тихоновой с 2013 по 2018 год).

Как утверждается, на строительство дворца уходили деньги крупных бизнесменов. Они делали благотворительные пожертвования фирме «Петромед» под началом Шамалова. Деньги тратились на медицину — модернизацию больниц, закупку оборудования. Но, как утверждают Навальный и его соратники, 35% этих пожертвований уходили в специальные оффшоры. Утверждается, что бизнесмены были в курсе, что финансируют именно строительство резиденции для Путина.

В 2011 году недостроенный объект купил бизнесмен Александр Пономаренко. Навальный называет сделку фиктивной, поскольку комплекс продали за 350 тысяч долларов. «Или 10 миллионов рублей по тому курсу. По цене двухкомнатной квартиры на окраине Москвы», — говорится на сайте.

Рядом с дворцом расположено несколько винодельческих хозяйств и строится новый винный завод, принадлежащий, как утверждается в расследовании ФБК, фирме «Аксис Инвестиции» Николая Егорова — однокурсника Владимира Путина.

Рядом с дворцом есть также устричное хозяйство компании «Южная цитадель». При этом устриц компания не выращивает. Вероятно, хозяйство может быть предлогом, чтобы «запрещать людям подходить к дворцу по воде».

Руководство строительными работами в самом дворце осуществляет фирма близкой к Кремлю предпринимательницы Аси Борисовой, но из-за секретности объекта строительство было распределено между несколькими разными фирмами, утверждают в ФБК. Ключевым же владельцем дворца, как выяснили в фонде, выступает фирма «Акцепт», принадлежащая двоюродному племяннику Путина Михаилу Шеломову.

С 2017 года объект принадлежит российскому акционерному обществу «Бином», пятеро управляющих которого являются штатными сотрудниками компании «Акцепт».

Фотографий Путина в дворцовом комплексе в расследовании нет. В Кремле утверждают, что президент не имеет отношения к дворцовому комплексу в Геленджике.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Дворец Путина — владение размером с 39 княжеств Монако.

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