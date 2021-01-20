Трамп в пику республиканцам хочет создать свою партию

В среду, 20 января, ряд американских изданий сообщили, что Дональд Трамп намерен создать собственную политическую партию. The Wall Street Journal, проанализировав прощальную речь 45-го президента США, обращает внимание на следующую фразу. «Сейчас, когда я собираюсь передать власть новой администрации в полдень в среду, я хочу, чтобы вы знали — движение, которое мы инициировали, это только начало!» — заявил Трамп.

Издание утверждает, что Дональд Трамп обсуждал со своими ближайшими советниками, которым он пока еще доверяет, возможность создания новой политической партии в стране. Он даже предложил ее название — Патриотическая партия.

До сих пор было непонятно, насколько серьезно настроен Трамп. Однако влиятельные республиканцы разозлили его, отказавшись под любыми предлогами посетить утром 20 января церемонию прощания, которую он решил провестив 08:00 на базе ВВС США «Эндрюс». Приглашения отклонили вице-президент Майк Пенс, сенаторы Митч Макконнелл и Кевин Маккарти, бывшие советники Трампа Джон Келли и Джон Болтон.

Теперь Трамп твердо понимает, что руководство Республиканской партии не допустит, чтобы он через четыре года предпринял попытку выдвинуть свою кандидатуру в президенты США от ее имени. Между тем его амбиции вернуться в Белый дом только усилились. Поэтому Трамп вполне может попытаться осуществить свой план создания Патриотической партии.

Да, это потребует много сил и средств, однако поддержка у него имеется. Это наглядно продемонстрировали тысячи сторонников Трампа 6 января, решившись на захват Капитолия. В ноябре 74 миллиона американцев отдали свои голоса за Трампа. Пусть часть из них позже разочаровалась в нем, увидев, как он цепляется за власть и отказывается признать поражение, подрывая доверие людей к американской избирательной системе. Тем не менее, остаются десятки миллионов тех, кто верит Трампу несмотря ни на что.

Республиканская партия раскололась на тех, кто хотел бы, чтобы Дональд Трамп тихо покинул Белый дом и позволил им залечить раны, нанесенные партийному имиджу за четыре года пребывания этого человека у власти, и тех, кто верит в фальсификацию результатов выборов и в то, что у Трампа украли победу. Эти люди искренне считают себя настоящими патриотами. Поэтому появление на политической карте Америки Патриотической партии к следующим президентским выборам способно существенно повлиять на ход праймериз.

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