Дворец Путина — владение размером с 39 княжеств Монако

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального в своем новом расследовании утверждает, что территория «имения Путина» в Геленджике по площади может сравниться с 39 княжествами Монако.

Площадь участка непосредственно под дворцовым комплексом составляет 68 гектаров. Однако к нему еще прилегает территория в 7000 гектаров, которая находится под присмотром ФСБ. Она, как утверждается на сайте арестованного Навального palace.navalny.com, целиком передана в аренду до 2068 года фирме ООО «Комплекс», которой принадлежит дворец, для осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности, охоты и рыбалки.

«На самом деле единственная цель аренды этого гигантского участка земли, который в 3,5 раза больше соседнего Геленджика, — создание чего-то типа буфера вокруг дворца Путина. Чтобы никто не мог, случайно гуляя по красивым местам, подойти слишком близко к забору секретного объекта», — утверждают оппозиционеры.

В районе дворца официально действует бесполетная зона, а от тех, кто выходит на рыбалку в этом районе Черного моря, требуют огибать мыс, на котором стоит дворец, за милю.

Дворец является самым большим частным домом в России площадью 17691 квадратный метр. Рядом с дворцом под землей встроен ледовый дворец высотой с пятиэтажный дом. Возведена привезенная из Греции церковь. Имеется тоннель, ведущий к морю. А также гигантский 80-метровый мост — для прохода к чайному домику, площадь которого 2500 квадратных метров. В самом дворце есть домашний театр и кальянная, где имеется сцена с шестом для танцовщиц-стриптизерш.

Мост к чайному домику

Вертолетная площадка, церковь и ледовый дворец

Дворец обставлен эксклюзивной итальянской мебелью. Стоимость одного стола может превышать четыре миллиона рублей (около 55 тысяч долларов). Дворцовые ворота дворца венчает точная копия царского орла с короной, запечатленного в сцене штурма Зимнего дворца в фильме Сергея Эйзенштейна.

Как утверждают оппозиционеры, работающим в имении людям «запрещено приносить с собой даже простенький мобильный телефон с камерой». «Приезжающие машины досматривают на нескольких КПП, с помощью зеркал и ямы с видеокамерами обыскивают багажники и бардачки», — говорится в расследовании.

Читайте также — Фейгин: Навальный за свою опрометчивую фразу несет ту же ответственность, что и Путин, захвативший Крым.

Фото palace.navalny.com

205

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter