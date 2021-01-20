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Суматоха с "ядерной кнопкой": каприз Трампа добавил работы секретным службам США

11:57 20 января 2021
Дональд Трамп и офицер с «ядерной кнопкой»

Нежелание Дональда Трампа присутствовать на инаугурации Джо Байдена 20 января добавило кучу лишней работы сотрудникам Секретной службы США и военным. А все из-за чемоданчика с устройством активации запуска ядерных ракет! Этот саквояж весом более 20 кг постоянно носит офицер, повсюду сопровождающий американского президента. У самого главы государства находится специальная карта с кодами активации, которую на военном жаргоне называют «сэндвичем».

Согласно действующему законодательству, саквояж и «сэндвич» остаются в распоряжении действующего президента до последней секунды его правления. Коды аннулируются, а «ядерная кнопка» передается новому главе государства после принесения им присяги.

Все прежние годы с этой процедурой не возникало никаких проблем. Следуя традиции, уходящие президенты присутствовали на инаугурации своих преемников. Офицеры с саквояжем передавали его тем, кто заступал на дежурство вместо них прямо на Капитолийском холме.

Однако Трамп, как известно, решил покинуть Вашингтон примерно в 08:00 по местному времени (15:00 по киевскому времени). А Байден присягнет американскому народу ровно в полдень, то есть спустя четыре часа. Согласно закону, офицер с «ядерной кнопкой» обязан лететь вместе с Трампом во Флориду и находиться там до тех пор, пока Байден не будет объявлен 46-м президентом США. Только после этого офицер с саквояжем имеет право вернуться в Вашингтон. А как же передача ядерной кнопки"?!

Так выглядит саквояж с "ядерной кнопкой". Весит чемоданчик более 20 кг

Телеканал CNN обратился за разъяснениями к Стивен Шварцу, ученому-ядерщику, который владеет данной информацией. Эксперт, стараясь не раскрывать все детали, сообщил, что, на самом деле, есть три одинаковых устройства активации. Одно находится у президента, второе — у вице-президента, третье хранится в секретном месте на тот случай, если два первых лица в государстве по каким-то причинам одновременно окажутся недееспособны. И тогда резервная «ядерная кнопка» тут же передается человеку, временно наделяемому функциями президента и главнокомандующего. Подобных случаев в истории США еще не было, подчеркнул Шварц.

Он также предположил, что из-за Трампа пришлось спешно изготовить еще одно устройство, чтобы не задействовать резервное. «Ядерную кнопку» Пенса передадут, как всегда, было прежде, его преемнику, вернее, преемнице — Камале Харрис, первой женщине в истории США, избранной на пост вице-президента. «Сэндвич» Трампа будет аннулирован в ту же секунду, как Байден произнесет последние слава присяги. 46-й президент получит либо новый (четвертый) саквояж, либо для него извлекут из тайника третий саквояж.

Фото Getty Images

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