Белковский счел арест Навального выгодным Кремлю для продвижения вакцины от ковида

Россия может манипулировать арестом оппозиционера Алексея Навального, добиваясь от Европы уступчивости в вопросе легализации российской вакцины «Спутник V». Такое мнение в интервью «Гордон» озвучил российский политолог Станислав Белковский.

«В отношениях с ЕС ключевым является вопрос легализации российских вакцин от COVID-19 и российских паспортов вакцинации. Потому что если этого не произойдет, то россияне, привитые этими вакцинами, не смогут свободно путешествовать по миру. Соответственно, Алексей Навальный может стать одним из аргументов в торге», — считает Белковский.

По мнению политолога, Запад может попросить отпустить Навального и обозначить это условием в важных для официальной РФ мероприятиях. Тогда судьба оппозиционера сложится благоприятно. «США и Европа, думаю, могут от Путина добиться, чтобы он (Навальный) не сидел долго в тюрьме», — отмечает политолог.

Пока же Навальный до февраля остается в московском СИЗО «Матросская тишина», а после этого условный срок по делу «Ив Роше» могут заменить реальным тюремным заключением. По мнению Белковского, даже если Навального по настоянию Запада отпустят на свободу, российские власти все равно ограничат активность оппозиционера.

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