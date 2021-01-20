Дворец Путина: домашний театр, церковь и «стриптиз-клуб»

Как писали ранее «ФАКТЫ», Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал новое расследование, посвященное в этот раз «дворцу Путина». Роскошный особняк построен в Геленджике на берегу Черного моря. Как утверждается в фильме Навального, который был задержан в московском аэропорту «Шереметьево» по прибытии из Берлина, строительство «дворца» обошлось в 100 миллиардов рублей.

Во вступительной части к фильму, опубликованному на YouTube, оппозиционер заявляет, что задумал расследование, еще когда был в реанимации берлинской больницы. Однако решил опубликовать его только после того, как вернется в Россию. «Потому что мы не хотим, чтобы главный герой этого расследования думал о том, что мы его боимся и что я буду рассказывать о его самом страшном секрете, находясь за границей», — заявил Навальный.

Как утверждается в расследовании, во дворце имеется несколько саун и хамамов, бассейн, парикмахерская, аквадискотека, зимний сад и музыкальная гостиная. Здесь имеется настоящий домашний театр. И даже «стриптиз-клуб» — кальянная, где имеется небольшая сцена и шест для танцовщиц.

По данным фонда, во дворце есть собственное казино, залы с игровыми автоматами и треком для машинок, а также со стеллажами для демонстрации коллекций этих же машинок. Здесь есть тренажерный зал с ковром дзюдоиста. Владимир Путин, как известно, с юности занимается дзюдо.

Площадь одной только спальни составляет 260 квадратных метров.

Как утверждают оппозиционеры, официальные встречи Путин проводит в сочинской резиденции «Бочаров Ручей».

Помимо самого дворца на закрытой территории имеется крытый ледовый дворец, церковь, оранжерея на 2,5 тысячи квадратных метров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что никакого дворца у Путина в Геленджике нет.

Ранее «ФАКТЫ» писали- Фейгин: Навальный за свою опрометчивую фразу несет ту же ответственность, что и Путин, захвативший Крым.

Фото Daily Mail



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