По минутам: как проведет Байден день своей инаугурации

Штаб Джо Байдена раскрыл подробности его инаугурации, которая состоится в среду, 20 января, в Вашингтоне. Сообщается, что ночь перед вступлением в должность президента США мистер Байден и его супруга Джилл провели в гостевой резиденции Блэр-хаус. Это здание расположено напротив Белого дома. С 1942 года здесь останавливаются почетные гости президента и правительства США. Кроме того, в Блэр-хаус по традиции селят на несколько дней нового главу государства до его инаугурации и переезда в Белый дом. Дональд Трамп не стал нарушать хотя бы этот обычай.

Утром 20 января в 08:45 (15:45 по киевскому времени) Байден вместе с супругой Джилл, избранным вице-президентом Камалой Харрис и ее мужем, а также несколькими влиятельными политиками, представляющими Демократическую и Республиканскую партии США, посетит службу в католическом соборе Святого Матфея в Вашингтоне. В 10:30 (17:30 по киевскому времени) Байден и Харрис должны прибыть в Капитолий. В 11:15 (18:15) там будет приведена к присяге Камала Харрис. Байден присягнет американскому народу ровно в полдень (19:00 по киевскому времени).

В 13:40 (20:40) 46-й президент США и новый вице-президент примут небольшой военный. В 14:25 (21:25) Байден возложит венок на Арлингтонском кладбище, почтив память американских военнослужащих, отдавших жизнь в различных войнах и конфликтах.

В 15:15 (22:15) военные торжественно проводят Байдена и его супругу в Белый дом.

В 17:15 (00:15 21 января по киевскому времени) 46-й президент подпишет свои первые указы и распоряжения, а затем приведет к присяге ряд членов новой администрации.

В 20:48 (03:48) Байден с женой и Харрис с супругом посетят в рамках празднования выступят с речами. В 21:55 (04:55) две семьи появятся вместе на балконе Белого дома.

Фото Getty Images

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