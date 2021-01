«Конец наших отношений»: отец Меган Маркл дал в суде показания против дочери

В Высоком суде Лондона состоялось предварительное слушание дела по иску Меган Маркл против газеты Mail on Sunday и ее издателя Associated Newspapers Ltd. Дело касается незаконной, как утверждает герцогиня Сассекская, публикации написанного ею личного письма, адресованного ее отцу Томасу. Супруга принца Гарри обвинила издание в нарушение конфиденциальности и авторских прав. Как пишет издание The Guardian, ее адвокаты пытаются убедить суд принять решение в пользу Меган без судебного разбирательства, настаивая на том, что и без того ясно, что на стороне герцогини закон.

76-летний американец Томас Маркл, проживающий ныне в Мексике, дал в суде показания в письменной форме в качестве свидетеля со стороны ответчика. Он рассказал, что получил письмо от дочери в августе 2018 года — примерно через три месяца после ее свадьбы с Гарри, на которой он не присутствовал по состоянию здоровья. Меган просила отца не общаться со СМИ. Это произошло после того, как Томас в сговоре с папарацци инсценировал вызвавшие скандал снимки, а также дал журналистам ряд откровенных интервью.

Хотя юристы герцогини утверждают, что, посылая письмо, она лишь хотела помириться с отцом и убедить его воздержаться от откровений с прессой, сам он придерживается иного мнения. Томас говорит, что в письме звучала одна только критика. Меган не писала, что любит его, не интересовалась его здоровьем — а лишь отчитывала.

«Это фактически означало конец наших отношений, а не примирение», — заявил Томас Маркл.

Он снова повторил, что хранил крайне расстроившее его послание дочери в тайне в течение шести месяцев, но вынужден был опубликовать его, поскольку подруги Меган на анонимных условиях дали интервью американскому журналу People, в котором раскрыли сам факт существования этого письма. Они дали понять, что Меган вела себя, как любящая и заботливая дочь, а самого Маркла выставили в образе эгоистичного и корыстолюбивого человека. «Это была ложь. Содержание и тон письма были совершенно искажены», — сказал он. Томасу ничего не оставалось делать, как выступить в свою защиту, спасая доброе имя.

Он также сказал, что газета учла его пожелание, и опубликовала лишь отрывки из послания Меган, так как в целом письмо ужасно ее характеризует, и Томас не хотел передавать его содержание полностью, заботясь о репутации дочери.

Ранее Меган призналась, что показывала черновик письма не только своему мужу Гарри, но и сотрудникам Кенсингтонского дворца — в том числе Джейсону Кнауфу, который в то время занимал пост секретаря по коммуникациям. А также советовалась с «двумя старшими членами» королевской семьи. Адвокат, представляющий интересы Mail on Sunday и ее издателя Associated Newspapers Ltd, заявил, что в таком случае письмо не был таким уж «личным», как говорит Меган.

Томас и Меган Маркл

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Томас Маркл заявил, что снимет фильм об их с Меган отношениях.



