Трамп напоследок сделал мелкую пакость Байдену

Во вторник, 19 января, Джо Байден и его супруга Джилл прибыли в Вашингтон. Напоследок Дональд Трамп устроил своему преемнику еще одну мелкую пакость. Он отказался отправить за Байденами правительственный самолет, что является традицией. Например, в январе 2017 года Барак Обама любезно предоставил Трампу такую возможность, и Дональд прилетел из Нью-Йорка в Вашингтон на правительственном Boeing.

Байдену пришлось заказывать чартер. Частный Boeing 737 благополучно вылетел из штата Делавэр и приземлился на базе ВВС США «Эндрюс», расположенной рядом с Вашингтоном. При этом на взлетной полосе стоял правительственный Boeing 757, который 19 января не выполнил ни одного полета. И Байден его увидел.

Впрочем, он другого и не ожидал от Трампа, который отказался присутствовать на инаугурации своего преемника, нарушив тем самым 150-летнюю традицию. Сначала Байден планировал приехать в Вашингтон поездом. Он является давним поклонником и клиентом компании Amtrak. Однако ее руководство приняло решение о сокращении числа поездов в направлении Вашингтона, исходя из введенных перед инаугурацией дополнительных мер безопасности. Посоветовавшись с помощниками, Байден выбрал чартерный авиарейс.

Перед вылетом из Делавэра он произнес в Уилмингтоне эмоциональную речь, которая была посвящена членам его семьи. В частности, Байден со слезами вспомнил своего сына Бо, который умер в 2015 году от рака.

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