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Мир

Снег, выпавший в пустыне Сахара и в Саудовской Аравии, вызвал слухи о приближении конца света

8:45 20 января 2021
Верблюды на снегу в пустыне

Сразу две пустыни неожиданно засыпало снегом. Сначала снегопад прошел в пустыне Сахара близ алжирского города Айн-Сефра. В Сахаре это происходит в четвертый раз за последние 42 года.

Затем снег выпал на территории Саудовской Аравии — в провинции Асир, близ границы с Йеменом. Температура опустилась до двух градусов мороза. Последний раз такие погодные условия были зафиксированы здесь 50 лет назад.

Как пишет издание Daily Star, в соцсетях уже появились слухи о приближении конца света. Пользователи начали вспоминать о библейских пророчествах, обещающих реки в пустыне — в частности, в словах пророка Исаии, описывавшего последние дни человечества.

Правда, есть и более оптимистическое толкование происходящего. Тот же Исаия говорит о снеге, как о знаке Божьего прощения. «Пусть грехи ваши как багрянец, убелю их, как снег; пусть красны они, словно пурпур, — они будут как белая шерсть», — говорится в Библии.

В этом году зима бьет рекорды по всему миру. Так, в столице Индии Дели такого холода не наблюдалось за последние 119 лет. А в Испании зарегистрирована рекордно низкая температура (минус 34,1 градуса), а также самый обильный снегопад с 1971 года.

Фото Twitter/Abu Nayef Fawaz Al-Harbi

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