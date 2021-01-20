Стало известно, кого помиловал Трамп в свой последний день в Белом доме

Во вторник, 19 января, 45-й президент США Дональд Трамп помиловал бывшего стратега Белого дома Стива Бэннона. Об этом журналистам сообщили источники в уходящей президентской администрации. Министерство юстиции США обвиняло Бэннона и трех его сообщников в крупном мошенничестве, связанном со сбором сотен тысяч мелких пожертвований в рамках кампании «Мы строим стену».

Всего было собрано более 25 миллионов долларов. Американцы жертвовали деньги на строительство стены на границе с Мексикой. Федеральная прокуратура Южного округа Нью-Йорка утверждает, что Бэннон и его сообщники присвоили себе из этой суммы сотни тысяч долларов. Лично Бэннон получил более миллиона долларов, часть из которого пустил на покрытие личных расходов.

Бэннон некоторое время считался ближайшим помощником и советником Трампа. Его называли главным идеологом администрации 45-го президента США. Однако затем они рассорились. Трамп резко выступал против сбора частных пожертвований на строительство стены.

В последний день пребывания Дональда Трампа у власти многие ожидали от него большого количества помилований или смягчения наказаний. Пока этот список не объявлен официально, однако известно, что 45-й президент США помиловал 73 человека. Еще 70 были сокращены тюремные сроки.

Источники между тем утверждают, что советникам все же удалось отговорить Трампа от помилования самого себя, а также членов своей семьи. Он не решился пойти на то, чего прежде ни один американский президент раньше не делал.

574

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter