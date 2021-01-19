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Майк Пенс и другие влиятельные республиканцы пропустят прощальную церемонию с Трампом

23:08 19 января 2021
Майк Пенс не захотел провожать Трампа

Во вторник, 19 января, стало известно, что Майк Пенс и многие другие влиятельные республиканцы пропустят церемонию прощания с Дональдом Трампом, которую помощники 45-го президента США пытаются спешно организовать в настоящее время. Трамп неожиданно изменил собственный план на день инаугурации Джо Байдена. Ранее он намеревался покинуть Вашингтон, сев в президентский вертолет утром 20 января прямо на лужайке возле Белого дома.

Теперь же его помощники отправили приглашения Пенсу и другим известным республиканцам, в котором говорится, что церемония прощания состоится на базе ВВС США «Эндрюс». Каждому, кто получил приглашение, разрешается взять с собой не более пяти человек, так как «ожидается дефицит мест».

При этом явиться приглашенные должны на базу в промежуток с 06:00 до 07:15, а само мероприятие начнется в 08:00. Запланирован салют из 21 орудия и почетный караул.

Вице-президент США Пенс уже заявил, что вынужден отказаться от посещения церемонии, так как он уже принял решение присутствовать на инаугурации Байдена и боится не успеть вернуться к ее началу.

Газета The Washington Post отмечает, что база «Эндрюс» находится меньше, чем в 20 километрах от Капитолийского холма. В распоряжении Пенса будет автомобиль с мотоциклетным эскортом и вертолет в случае необходимости. Инаугурация начнется в полдень. Даже при условии, что вице-президент захочет появиться возле Капитолия заранее, у него будет в запасе около трех часов для этого. Так что объяснение Пенса явно не соответствует истиной причине его нежелания попрощаться с Трампом.

Более откровенны в своем отказе оказались сенаторы Митч Макконнелл и Кевин Маккарти. Они заявили, что в 08:45 будут находиться в церкви Святого Матфея в центре Вашингтона на утренней службе вместе с Джо Байденом, его супругой, спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и другими влиятельными демократами. Оттуда они сразу отправятся в Капитолий. Очевидно, что они не успеют вернуться с базы «Эндрюс» к начали церковной службы.

Не называя причин, отказались попрощаться с Трампом его бывшие советники и помощники Джон Келли и Джон Болтон. Оба после своей отставки не раз выступали с резкой критикой Трампа. Он тоже нелицеприятно отзывался о них. Тем не менее, приглашения им были направлены.

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