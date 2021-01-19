28.08 / 28.30 33.83 / 34.26
Киев: -18
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Трамп в прощальной речи похвалил сам себя

22:38 19 января 2021
Дональд Трамп выступил с прощальной речью

Во вторник, 19 января, 45-й президент США Дональд Трамп выступил с прощальной речью. Он официально признал смену власти в стране и приход администрации Джозефа Байдена.

«На этой неделе мы проведем инаугурацию новой администрации, и я молюсь за ее успех в сохранении Америки безопасной и процветающей», — заявил Трамп. Далее он подчеркнул, что политическому насилию в США, подобному нападению на Капитолий в Вашингтоне, не может быть оправдания.

Вспоминая свои четыре года у власти, Трамп сказал, что испытывает гордость, так как не начал ни одной новой войны. При этом он «противостоял Китаю, как ни один президент США» до него.

Трамп также отметил свои успехи в заключении прямых договоров между США и другими странами, что, по его мнению, укрепило эти альянсы.

Кроме того, стало известно, что Трамп в последний день своего президентского срока подписал указ о создании «Сада национальных героев». Там будут размещены скульптуры выдающихся американских деятелей в сфере политики, культуры и спорта. В указе упоминаются, в частности, имена основателя Apple Стива Джобса, погибшего в авиакатастрофе баскетболиста Коби Брайнта, певицы Уитни Хьюстон, мультипликатора Уолта Диснея, певца Фрэнка Синатры. Всего в списке оказались более 200 человек. Парк будет располагаться под открытым небом, и в него попадут только памятники величайшим «гигантам прошлого», уточнил Трамп.

209

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Винник

Олег Винник «отметился» на крещенских купаниях

Полякова

Хохочущая Оля Полякова в бикини устроила крещенские купания на Мальдивах

Назар Грабар

«Настоящий отец» второго ребенка Лободы решился на «крещенский подвиг»

Оксана Марченко

Запиналась и подглядывала: Оксана Марченко не сумела выучить небольшой стих

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер