Трамп в прощальной речи похвалил сам себя

Во вторник, 19 января, 45-й президент США Дональд Трамп выступил с прощальной речью. Он официально признал смену власти в стране и приход администрации Джозефа Байдена.

«На этой неделе мы проведем инаугурацию новой администрации, и я молюсь за ее успех в сохранении Америки безопасной и процветающей», — заявил Трамп. Далее он подчеркнул, что политическому насилию в США, подобному нападению на Капитолий в Вашингтоне, не может быть оправдания.

Вспоминая свои четыре года у власти, Трамп сказал, что испытывает гордость, так как не начал ни одной новой войны. При этом он «противостоял Китаю, как ни один президент США» до него.

Трамп также отметил свои успехи в заключении прямых договоров между США и другими странами, что, по его мнению, укрепило эти альянсы.

Кроме того, стало известно, что Трамп в последний день своего президентского срока подписал указ о создании «Сада национальных героев». Там будут размещены скульптуры выдающихся американских деятелей в сфере политики, культуры и спорта. В указе упоминаются, в частности, имена основателя Apple Стива Джобса, погибшего в авиакатастрофе баскетболиста Коби Брайнта, певицы Уитни Хьюстон, мультипликатора Уолта Диснея, певца Фрэнка Синатры. Всего в списке оказались более 200 человек. Парк будет располагаться под открытым небом, и в него попадут только памятники величайшим «гигантам прошлого», уточнил Трамп.

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