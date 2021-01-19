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Нацгвардейцев, отвечающих за безопасность инаугурации Байдена, уличили в связи с радикальной организацией

21:54 19 января 2021
Национальные гвардейцы охраняют подступы к Капитолию в Вашингтоне

Проверка членов Национальной гвардии США, которые прибыли в Вашингтон для обеспечения безопасности инаугурации Джо Байдена 20 января, дала результат. Как уже сообщали «ФАКТЫ», ФБР и другие американские спецслужбы полагают, что в полиции. Национальной гвардии США, а также Вооруженных силах страны есть те, кто симпатизирует участникам захвата Капитолия и президенту Дональду Трампу. И эти люди могут представлять опасность, поскольку способны применить насилие, воспользовавшись тем, что в день вступления Байдена в должность будут находиться в непосредственной близости от него или тех, кто придет на церемонию.

Как сообщает газета New York Daily News, 12 нацгвардейцев были 19 января отстранены от участия в операции по обеспечению безопасности во время инаугурации нового президента. Проверка показала, что эти люди связаны с одной из радикальных организаций правого толка.

Издание получило эту информацию из надежных источников в Министерстве обороны США. Имена военнослужащих, а также название организации, не сообщаются. Командование Нацгвардии США и Секретная служба США от комментариев отказались, но сообщение об отстранении нацгвардейцев опровергать не стали.

Всего в обеспечении безопасности церемонии в Вашингтоне задействованы 25 тысяч членов Национальной гвардии, 21 тысяча из них прибыли в столицу из разных штатов.

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