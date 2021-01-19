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Дочь Трампа объявила о помолвке

21:12 19 января 2021
Тиффани Трамп

Младшая дочь американского президента Дональда Трампа от его второго брака с Марлой Мейплз за считанные часы до начала инаугурации Джо Байдена объявила о своей помолвке.

27-летняя Тиффани Трамп выходит замуж за 23-летнего Майкла Булоса, который вырос в Нигерии (которую Трамп некогда публично назвал «вонючей дырой»), а по происхождению является ливанцем. Большую часть свой жизни Майкл Булос провел в столице африканской страны — Лагосе, где его семья владеет многомиллионным бизнесом. Булосам, среди прочего принадлежит компания SCOA Nigeria, которая продает, обслуживает и сдает в аренду автомобили. Брат жениха Фарес — актер и рэп-исполнитель.

Майкл окончил школу в Нигерии. А сейчас постоянно проживает и учится в Лондоне. Их с Тиффани роман начался летом 2018 года во время отдыха в Греции.

Мисс Трамп опубликовала в Instagram свое фото с Майклом в Белом доме, который 20 января покинет ее отец, отметив, что с этим местом у нее связано много семейных воспоминаний.

«Чувствую себя счастливой и взволнованной перед началом следующей главы моей жизни», — написала она.

Помимо Тиффани у Трампа еще трое взрослых детей от первого брака с Иваной Зельничковой — Дональд-младший, Иванка и Эрик. И 14-летний сын Бэррон от третьей жены Мелании.


Ранее «ФАКТЫ» писали, что конгрессмена раскритиковали за онлайн-флирт с незамужней дочерью Трампа.

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